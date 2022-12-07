«В этом году туризм дает самый агрессивный прирост инвестиций: по сравнению с прошлым годом они выросли на 259%. А в прошлом году этот показатель был четырехзначный — порядка 1000%», — сказал он на презентации туристического потенциала региона в Москве.

Как отметил Чекин, до пандемии коронавируса турпоток на Камчатку рос стабильно на 15-20%. В 2019 году он составил порядка 240 тыс. человек. По итогам 2022 года турпоток приближается к 300 тысячам»,- пояснил он.

По словам председателя правительства Камчатки, сейчас в крае реализуются ключевые туристические проекты. Среди них – создание современного спа-комплекса на озере Микижа в Паратунке, первого отеля 4* с деловым комплексом в Петропавловске-Камчатском.

«Это знаковый для Камчатского края проект, который позволит увеличить номерной фонд в центральной части города и обеспечить высокий уровень сервиса и комфорта. Проектом предполагается создание порядка 200 номеров, при этом потенциал региона планируется нарастить до 8,5 тысяч единиц. Сейчас их порядка 3 тысяч», — добавил Чекин.