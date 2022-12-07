«Внутренний туристический поток в зимний период, с декабря 2022 года по март 2023 года, по предварительным оценкам, составит до 18 млн человек. Это на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне. Мы фиксируем готовность большинства регионов и туристических кластеров к приему большого наплыва туристов», — заявил он на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

Чернышенко поблагодарил Минэкономразвития и глав субъектов за активное развитие туристической сферы, которая, по его словам, стала одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики.

«В преддверии зимних каникул прошу взять на особый контроль безопасность пребывания гостей, а также проведение массовых новогодних мероприятий», — добавил вице-премьер.

Он отметил, что наиболее популярными направлениями для путешествий будут крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Волгоград, а также города Золотого кольца. Среди горнолыжных курортов по-прежнему востребованными остаются Красная Поляна, Архыз, Домбай и Приэльбрусье, а также Хибины, Гора Белая, Горный воздух и Шерегеш. На новогодние праздники прогнозируется практически 100% загрузка.

Чернышенко попросил Минэкономразвития подключиться к работе Координационного центра, который совместно с ОНФ проводит еженедельный мониторинг стоимости гостиничных, транспортных услуг, питания, загрузки средств размещения, а также анализирует обратную связь от граждан.

«Необходимо провести мониторинг стоимости перелетов и проживания в гостиницах во время повышенного спроса. Нам важно понимать и отслеживать, как поведет себя ценовая политика и не допустить необоснованного завышения цен, чтобы сохранить доступность и комфорт путешествий для россиян», — сказал, в свою очередь, помощник президента Игорь Левитин.

На заседании обсуждалось проведение зимнего туристического сезона, ход строительства в регионах некапитальных средств размещения, а также реализация мер поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя.