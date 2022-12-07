«Чтобы ускорить темпы роста в туризме, необходимо объединять отраслевые и региональные меры поддержки. У нас уже есть успешные примеры. Сейчас 18 регионов в рамках реструктуризации задолженности перед федеральным центром направили средства под строительство дорог, автостоянок, инженерных сетей для новых туристических объектов. Это практически каждый десятый проект из почти 600 одобренных. Два уже работают. Помимо этого, при поддержке механизма инфраструктурных бюджетных кредитов реализуется 19 проектов в 12 регионах», — сказал он

По словам министра, отдельный фокус делается в туротрасли на мерах поддержки МСП.

«Туристический бизнес активно пользуется мерами поддержки для малых и средних предприятий. На развитие инфраструктуры, строительство и реновацию гостиниц, отелей в этом году привлечено 18,5 млрд рублей кредитов по льготным программам Минэкономразвития, Корпорации МСП и Банка России», — добавил он.

Решетников добавил, что в новых реалиях туризм – одно из условий опережающего развития внутреннего рынка и устойчивости экономики в целом. По его словам, все запланированные для развития туризма средства, а это более 90 млрд рублей, на ближайшие три года предусмотрены законом о бюджете, и все обязательства будут выполнены. Среди ключевых приоритетов – грантовая поддержка бизнеса, льготное кредитование для строительства и реконструкции отелей, софинансирование строительства и модернизации обеспечивающей инфраструктуры.