Форум продлится с 7 по 9 декабря. Его ключевой темой стало устойчивое развитие туризма и его влияние на социально-экономическое развитие регионов и страны в современных условиях.

В первый день участники начали обсуждать роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в сеть креативных городов ЮНЕСКО, включая Казань, Каргополь и Ульяновск.

Шеф-повара из Петербурга, Казани, Ульяновска, Каргополя представят "визитные карточки" своих городов в формате мастер-классов.

Пленарное заседание "Креативное влияние туризма на развитие территорий" запланировано на четверг.

Одним из ключевых событий также станет двухдневная форсайт-сессия "Серебряное ожерелье России", где регионы-участники представят свои стратегии продвижения городов Северо-Запада.

На форуме обсудят развитие транспортной инфраструктуры, национальные туристические маршруты, а также перспективы образовательного, научно-познавательного, медицинского, гастрономического, экологического и промышленного туризма.