В первый день участники начали обсуждать роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в сеть креативных городов ЮНЕСКО, включая Казань, Каргополь и Ульяновск.
Шеф-повара из Петербурга, Казани, Ульяновска, Каргополя представят "визитные карточки" своих городов в формате мастер-классов.
Пленарное заседание "Креативное влияние туризма на развитие территорий" запланировано на четверг.
Одним из ключевых событий также станет двухдневная форсайт-сессия "Серебряное ожерелье России", где регионы-участники представят свои стратегии продвижения городов Северо-Запада.
На форуме обсудят развитие транспортной инфраструктуры, национальные туристические маршруты, а также перспективы образовательного, научно-познавательного, медицинского, гастрономического, экологического и промышленного туризма.