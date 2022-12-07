"В Москве в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко подписали соглашение о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.РФ", — написал Моор в своем телеграм-канале.

По его словам, в рамках соглашения планируется реализовать несколько совместных проектов.

"Будем вместе строить четырехзвездочный отель в Тобольске и туристический кластер вокруг областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", — подчеркнул губернатор.

Так, по его словам, в Тобольске по условиям соглашения корпорация привлечет инвестиции в проект.

"Это будет большая гостиница, не менее 120 номеров, рядом расположится термальный комплекс. В "Жемчужине Сибири" корпорация "Туризм.РФ" проведет мастер-планирование территории с детализацией туристических объектов. Будет понятно, сколько гостиниц необходимо построить, на сколько номеров, какая для этого нужна инфраструктура", — отметил Моор.

По данным информационного центра регионального правительства, за девять месяцев этого года Тюменскую область посетили почти 2,5 млн туристов.

Ранее сообщалось, планируется, что ежегодный туристический поток в Тюменскую область к 2030 году вырастет до 7-8 млн человек. В минувшем году регион посетили 3 млн человек.