"Вниманию посетителей аэропорта представлены 15 фотографий — архивных и современных. На фото запечатлены как известные красноярцы, так и исторические моменты — открытие железнодорожного моста через Енисей в 1899 году, посещение Юрием Гагариным строительства Красноярской ГЭС, Леонид Брежнев в Красноярском аэропорту, встреча Виктора Астафьева и Дмитрия Хворостовского. Также в экспозиции представлены кадры текущих событий из жизни Красноярья, авторами которых являются красноярские фотографы — наши современники", — говорится в сообщении.

Выставка будет работать в аэропорту до конца декабря. Как сообщалось, ранее в Красноярске установили памятный знак, посвященный 200-летию образования Енисейской губернии. В 1822 году по предложению графа Михаила Сперанского почти всю территорию сегодняшнего Красноярского края впервые выделили в самостоятельную Енисейскую губернию с центром в Красноярске. Указ "О разделении Сибирских губерний на Западное и Восточное управления" подписал император Александр I.