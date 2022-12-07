"В настоящее время на территории Предгорного округа, Пятигорска и села Винсады проводятся работы по устранению последствий обрывов линий электропередачи из-за обрушения деревьев (из-за обледенения после ледяного дождя — ИФ)", — говорится в сообщении.

Задействовано 17 оперативно-ремонтных бригад и 21 единица спецтехники. В свою очередь, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Предгорного округа, электроснабжение населенных пунктов, которое накануне было нарушено, восстановлено почти полностью. "Осталось частично восстановить электроснабжение в селах Юца, Этока, поселке Пятигорском", — сказал сотрудник пресс-службы.