"В части туристического потока видим рост. В этом году мы оцениваем туристический поток около 300 тысяч человек", — сказал Солодов в прямом эфире на своем YouTube-канале.

Солодов отметил, что увеличилось и количество местных туристов — жителей Камчатки, которые пользуются маршрутами и туристическими объектами региона.

Глава региона подчеркнул, что в 2022 году туристический сектор Камчатского края получил беспрецедентную поддержку из федерального бюджета.

"300 миллионов рублей в виде грантов было направлено на строительство модульных отелей обустройство мест отдыха, приобретение дополнительного оборудования нашим туристическим компаниям — как крупным, так и маленьким, в том числе, индивидуальным предпринимателям", — сказал губернатор.

В 2021 году туристический поток на Камчатку составил 250 тысяч человек, вдвое превысив итоги предыдущего года.