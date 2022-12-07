"О зимних полетах в Египет и Анталию жителям Калининградской области придется забыть до весны. Стартовавшая в понедельник программа чартеров Southwind Airlines из Калининграда в Шарм-эль-Шейх (Египет) через Анталию (Турция) уже отменена. Официальных документов пока что нет, но ее организатор уже заявил об этом категорично", — сказал Кожахметов.

По его словам, на принятие такого решения, возможно, повлияла ситуация, сложившая при выполнении первого рейса, состоявшегося 5 декабря. Он прошел с серьезными накладками для организатора — крупного туроператора.

Как сообщалось, из Калининграда в Египет через Анталию 5 декабря вылетел самолёт с туристами. Это был первый рейс чартерной программы на зимний период до 24 марта. Планировалось, что полеты будут выполняться с частотой раз в пять дней на воздушных судах Airbus А321 в компоновке 220 пассажирских кресел.

Ранее турецкая Turkish Airlines планировала выполнять полеты из Калининграда в Турцию в зимнем расписании с 20 ноября текущего года по 24 марта 2023 года. Рейсы должны были выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Однако, по экономическим причинам эта программа была отменена.

Авиакомпания Southwind Airlines была основана 16 апреля 2022 года с целью выполнения полётов из России в Турцию.