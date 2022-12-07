Территория будет разделена на несколько зон: это платные краткосрочный и долгосрочный паркинги, бесплатный паркинг, зоны для общественного транспорта и такси. Автобусам выделят отдельную полосу для движения. На территории более 50 тыс. кв.м привокзальной площади одновременно смогут разместиться 318 машин.

На привокзальной площади также появятся пешеходные зоны с покатыми спусками для маломобильных граждан, будет проведено озеленение и установлено освещение.

Для бесперебойной и качественной работы наземных служб аэропорта и повышения качества обслуживания пассажиров будет закуплено спецоборудование и технику: трапп, четыре рентгенотелевизионных досмотровых установки, аэродромный тягач и другое.

Как сообщалось, межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе передало в собственность ЯНАО земельные участки, находящиеся в пределах аэропорта города Надым для реконструкции аэропорта и комплекса привокзальных сооружений в Надыме.

В марте текущего года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектной документации на первый этап реконструкции и технического перевооружения авиационного комплекса АО "Надымское авиапредприятие".

Данным этапом предусмотрено размещение в аэропорту моноимпульсного вторичного радиолокатора "Аврора-2", который будет поставлять радиолокационную информацию о воздушной обстановке в зоне аэропортов для автоматизированных и неавтоматизированных систем УВД.

Надымский аэропорт работает с 1969 года, является одним из старейших аэропортов России. Он принимает все виды самолетов, включая тяжелые авиалайнеры. 100% АО "Надымское авиапредприятие" принадлежит департаменту имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа.