На привокзальной площади также появятся пешеходные зоны с покатыми спусками для маломобильных граждан, будет проведено озеленение и установлено освещение.
Для бесперебойной и качественной работы наземных служб аэропорта и повышения качества обслуживания пассажиров будет закуплено спецоборудование и технику: трапп, четыре рентгенотелевизионных досмотровых установки, аэродромный тягач и другое.
Как сообщалось, межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе передало в собственность ЯНАО земельные участки, находящиеся в пределах аэропорта города Надым для реконструкции аэропорта и комплекса привокзальных сооружений в Надыме.
В марте текущего года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектной документации на первый этап реконструкции и технического перевооружения авиационного комплекса АО "Надымское авиапредприятие".
Данным этапом предусмотрено размещение в аэропорту моноимпульсного вторичного радиолокатора "Аврора-2", который будет поставлять радиолокационную информацию о воздушной обстановке в зоне аэропортов для автоматизированных и неавтоматизированных систем УВД.
Надымский аэропорт работает с 1969 года, является одним из старейших аэропортов России. Он принимает все виды самолетов, включая тяжелые авиалайнеры. 100% АО "Надымское авиапредприятие" принадлежит департаменту имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа.