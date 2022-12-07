«Мы видим большой потенциал развития и участия в инфраструктуре города: мастер-план Петропавловска-Камчатского был представлен в этом году президенту РФ, одобрен главой государства. И сейчас готовим к практической реализации десятки проектов с общим объемом более 150 млрд рублей, значительная часть из которых может принадлежать частным инвесторам», — сказал он на презентации туристического потенциала региона.

Как отметил Солодов, Камчатка – один из самых перспективных регионов для инвестиций.

«Конечно, нам многое предстоит сделать, чтобы восполнить инфраструктуру: транспортную, северного морского пути, а также наших базовых отраслей-рыбохозяйственного комплекса, туризма и тех проектов, которые переходят от состояния отдельных разрозненных к целостной экосистеме массового приема платежеспособных туристов», — пояснил он.

По словам губернатора, Камчатка готова привлекать инвесторов к развитию, но для региона очень важно ответственное отношение к экологии и окружающей среде.

«Весь мир пытается найти путь к возобновляемой зелёной экономике, а мы можем быть одними из первых и стать примером для других регионов РФ и для остального мира», — заключил Солодов.