"Украшение главной площади города в самом разгаре. На маленьких елочках развешивают украшения. В стадии сборки большие иллюминационные шары. Скоро приступят к наряду главной новогодней красавицы", — приводятся в сообщении слова главы Ставрополя Ивана Ульянченко.

Рядом с елочным лесом расположилась резиденция Деда Мороза. Сейчас здесь занимаются праздничным убранством — украшают избу тематическими игрушками и еловыми лапами.

"Две недели добрый сказочник будет встречать своих маленьких гостей, водить с ними хороводы, петь песни и фотографироваться на память", — отмечается в пресс-релизе.

Резиденция будет доступна с 24 декабря и до 6 января.