«С 7 декабря прибывающие на Шри-Ланку воздушным и морским путем туристы больше не обязаны предъявлять сертификаты вакцинации. Отменено также правило о необходимости предъявлении теста на коронавирус перед посадкой в самолет для всех въезжающих иностранцев», — цитирует его издание Newswire.

При этом иностранные туристы, у которых будет выявлен коронавирус, должны будут провести 7 дней на карантине в больнице, гостинице или по месту жительства. Расходы на лечение они будут нести сами.

«Мы ожидаем, что отмена необходимости сдавать ПЦР-тест до вылета позитивно отразится на спросе, так как фактически тест был одним из скрытых видов расходов. Теперь Шри-Ланка становится по доступности для туристов в один ряд с Таиландом, где уже сняты все ограничения», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туроператора «Интурист».

По данным компании, Шри-Ланка сейчас пользуется высоким спросом у российских туристов.

«Благодаря прямой перевозке из Москвы и регионов и привлекательные цены на пакеты спрос на отдых на Шри-Ланке высокий. Россияне сейчас являются основными туристами на острове, и русскую речь можно услышать во всех курортных поселках и столице страны Коломбо», — рассказали в пресс-службе.

Ранее власти страны сообщили, что россияне в ноябре стали лидерами по численности среди иностранных туристов.