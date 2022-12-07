Как сообщает пресс-служба вице-премьера, подписи под документами поставили генеральный директор «Туризм.РФ» Сергей Суханов, губернаторы Ставропольского края Владимир Владимиров, Архангельской области Александр Цыбульский, Волгоградской области Андрей Бочаров, Тюменской области Александр Моор и Челябинской области Алексей Текслер.

На церемонии подписания Суханов отметил, что в рамках новых соглашений планируется реализация нескольких инвестиционных проектов.

«В Ставропольском крае обсуждаем создание международного медицинского кластера «Солнечная долина» в Кисловодске и реализацию трех инвестиционных проектов на перспективных территориях в Ессентуках и Железноводске. Также регионы в рамках соглашений предложат ряд туристических территорий для комплексного развития. Мы проанализируем потенциал каждой из них, и, при наличии неоспоримых преимуществ, перспектив по увеличению турпотока, возможностей по инженерной инфраструктуре — возьмем их в работу», – цитирует его пресс-служба.

Чернышенко отметил, что корпорация «Туризм.РФ» работает как «стартовый ускоритель» инвестиционных проектов, осуществляет их методологическую поддержку и контролирует сроки реализации.

«Каждый из регионов, присоединившихся сегодня к работе с «Туризм.РФ», имеет богатую историю. Это Кавказские Минеральные Воды. Соловецкий монастырь Архангельской области. Мамаев Курган и Озеро Эльтон в Волгограде. Термальные источники Тюмени и самое высокогорное озеро Южного Урала – озеро Зюраткуль в Челябинской области и многие другие. Это те места, которые уже привлекают путешественников. Совокупный туристический поток по всем местам перечисленных субъектов составляет порядка 8 млн. туристов в год. И наша цель к 2030 году за счет инфраструктуры, которую мы вместе будем создавать, удвоить его», — цитирует пресс-служба вице-премьера.

Корпорация «Туризм.РФ» подписала соглашения по развитию туристической инфраструктуры с 57 регионами России.