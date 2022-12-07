Персонал станции сертифицирован по категориям В1 и В2, а также имеет необходимые допуски по различным видам регламентных работ. ЛСТО успешно прошла сертификацию авиационных властей и готова принимать воздушные суда A320ceo и Boeing-737NG для оперативного технического обслуживания.

Согласно материалам на сайте "А-Техникс", компания обладает ангарными комплексами в аэропортах "Шереметьево" и Оренбурга, а также линейными станциями в Белгороде, Воронеже, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Саратове, Ставрополе, Сочи, Красноярске и Хабаровске. Общая площадь ангарных площадей составляет более 30,2 тыс. кв. м и позволяет одновременно разместить до 17 воздушных судов различных типов на линейное и базовое обслуживание.