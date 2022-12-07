"Над восстановлением Библии с 2015 года трудились три реставратора из Екатеринбурга: Надежда Щербакова, Елена Орлова и Максим Малых. Сейчас работы завершены, и издание возвращается в музей", — говорится в сообщении пресс-службы.

Раритетное издание известно тем, что работа над ним началась еще при Петре I, продолжилась при Екатерине I и была завершена только к 1751 году, во время правления Елизаветы Петровны. В МИЕ Библия попала в 1997 году. Она входит в состав фонда "Редкая книга" и является книжным памятником. Сегодня в музее состоится официальная презентация экспоната.