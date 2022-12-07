Она отметила, что на участке набережной, прилегающей к пляжу "Цирк", заменили брусчатку на покрытие из гранитных плит с устройством монолитного железобетонного основания.

"Ремонт начался в сентябре после завершения летнего курортного сезона. Его стоимость составила 10,4 миллиона рублей, из которых 9,5 — средства курортного сбора, поступившие из краевого бюджета, 0,8 миллиона рублей — софинансирование из городского бюджета", — написала вице-мэр.

В свою очередь пресс-служба администрации Сочи сообщает, что, согласно муниципальному контракту, площадь ремонтных работ на участке набережной, прилегающей к пляжу "Цирк", составила 1250 кв.м. Также на средства от курортного сбора осуществляется благоустройство парка имени Фрунзе, сквера имени Бестужева-Марлинского.

"До конца года планируется установить малые архитектурные формы в местах общего пользования и пандусы для маломобильных групп населения на городских пляжах", — отмечается в сообщении.

Эксперимент по взиманию курортного сбора продолжается в Сочи с 2018 года. За это время было собрано почти 750 млн рублей, из которых порядка 400 млн поступили в этом году.