"Инвестора строительства многофункционального гостиничного комплекса в составе ТПУ "Лермонтовский проспект" по адресам: Лермонтовский проспект, земельный участок 19/1 (ТПУ "Лермонтовский проспект") и ТПУ "Лермонтовский проспект", з/у 1 (ЮВАО) определит открытый конкурс", — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что общая поэтажная площадь гостиницы превысит 49,2 тыс. "квадратов", площадь паркинга будет свыше 23,3 тыс. кв.м. Под строительство гостиницы выделили 1,4 га участка, а под паркинг — около 1 га.

Напомним, что ТПУ "Лермонтовский проспект" расположится в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы и объединит две линии метро, железнодорожный транспорт, а также наземный городской транспорт и перехватывающую парковку для автомобилей.