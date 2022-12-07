"Новые достопримечательности — ландшафтный парк и тропа здоровья — появились на участке вдоль Северодвинской улицы, который привели в порядок в этом году", — сказал Бирюков.

Он пояснил, что ландшафтный парк создан методом геопластики.

"На небольшом участке сформировано несколько искусственных холмов, которые добавили территории разнообразия. Дорожки выполнены из природного материала — гравийного отсева, вдоль них установлены скамейки", — подчеркнул заммэра.

По словам Бирюкова, второй объект — тропу здоровья — обустроили на полуострове между старым и новым руслами реки Яузы.

"Маршрут разделен на семь сегментов, каждому из которых соответствует свой тип покрытия: кора лиственницы, мульча, песок, керамзит, еловые шишки, морская галька и щепа сосны", — отметил глава комплекса городского хозяйства.

Заммэра напомнил, что с 2016 по 2022 годы для создания парка "Яуза" на северо-востоке Москвы благоустроили пространство общей площадью свыше 223 га.

Бирюков добавил, что будущий парк займет более 350 га, новая зеленая зона позволит обеспечить комфортный и полноценный отдых москвичей и гостей столицы.