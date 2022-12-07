"С начала года в Московской музейной неделе приняли участие больше 1,2 миллиона человек. На этот раз одна из крупнейших экспозиций посвящена усадебной жизни России столетия назад: посетителей познакомят с предметами искусства того времени — картинами и коллекциями фарфора, которые сохранились в музее-усадьбе "Останкино". А в Государственном музее Пушкина все желающие могут побывать на выставке живописи", — приводит слова Сергуниной пресс-служба Департамента культуры Москвы.

В рамках акции музеи-участники принимают посетителей в определенные дни, расписание можно найти на портале мэрии и правительства Москвы. Для бесплатного посещения музея необходимо оформить билет на портале mos.ru или сайте самого учреждения.

В этом году в "Московской музейной неделе" принимают участие в том числе Дарвиновский музей, Государственный музей А.С. Пушкина, дом-музей Марины Цветаевой, музей-заповедник "Царицыно", отмечается в сообщении.