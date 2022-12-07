"Автодор" стал единственной компанией, подавшей заявку на участие в торгах. Контракт заключён по начальной (максимальной) цене — 910,4 млн рублей.

Протяженность дороги — 2,5 км. Участок, на котором планируется вести строительство, "имеет гористый рельеф с уклонами 100-250% и 100%-ную залесённость". Дорога спроектирована трёхполосной, категория дороги — "улица местного значения в зонах жилой застройки", строительство нужно завершить до конца 2023 года.

"Планируемая интенсивность движения на год начала эксплуатации автодороги от примыкания к действующей дороге Чугунаш — Шерегеш до сектора "Е" СТК "Шерегеш" составляет 1,08 тыс. автомобилей в сутки (...) Перспективная интенсивность движения на расчетный период (20 лет, до 2043 года) составит 2,366 тыс. автомобилей в сутки", — говорится в конкурсной документации.

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 93 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток вырос на 7% и превысил 2 млн человек.

Согласно официальному сайту "Автодора", это крупнейшая дорожно-строительная компания Кузбасса в сфере строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. "Автодор" работает в Кемеровской и Новосибирской областях.