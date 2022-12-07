"На момент прибытия пожарных 2-й этаж и крыша здания были охвачены пламенем", — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании в здании по адресу ул. Фонтанная, 2 поступило на телефон пожарно-спасательной службы 7 декабря в 00:57. Пожарные были на месте происшествия уже через три минуты. Люди успели покинуть загоревшееся здание самостоятельно, пострадавших нет.

Площадь возгорания составила около 500 кв.м. На месте происшествия работали 70 человек и 21 единица техники МЧС. Пожару был присвоен 2-й ранг сложности, так как здание обшито металлосайдингом. Огонь очень быстро распространился по пустотам и почти мгновенно охватил большую часть ресторана.

В 05:34 пожарным удалось ликвидировать открытый огонь. К 10 утра возгорание было полностью ликвидировано.

Прокуратура Фрунзенского района взяла под контроль доследственную проверку по факту пожара в ресторане. Выяснилось, что возгорание началось на кухне, сейчас специалисты отдела дознания МЧС выясняют, что стало причиной ЧП.

Руководство ресторана в официальном комментарии сообщило, что в ближайшее время заведение работать не будет, пожарные еще трудятся на месте происшествия, а само здание в аварийном состоянии. Всего в Zuma работает 250 человек.

"Команда сейчас ведёт работу с гостями, которые оставляли предзаказы и бронировали столы", — процитировали в сообщении гендиректора ресторана Марию Иноземцеву.

Также в заведении "Интерфаксу" сообщили, что будет с коллективом, пока идет восстановление ресторана: там уже получают предложения от коллег по цеху о вакансиях в других ресторанных проектах.

"Мы собираем эти вакансии и передаем сотрудникам", — добавил представитель Zuma.

Ранее Zuma занял первое место в рейтинге лучших ресторанов Дальнего Востока. Также он оказался на 33-м месте среди всех ресторанов РФ по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT.