"7 декабря в музее-заповеднике "Горки Ленинские" открывается выставка коллекционных новогодних предметов "История новогодней игрушки", где более 200 предметов из фондов музея-заповедника и частных собраний рассказывают об атрибутах главного и самого любимого зимнего праздника", — говорится в сообщении.

На выставке представлены почтовые карточки начала XX века, написанные разными людьми из разных городов, картонажные куколки-балетницы, изготовленные для новогодней елки в довоенные годы, стеклянные украшения, куклы и книги, рождественские афиши, плюшевые медведи и игрушки. Некоторые экспонаты датированы 1950 — 1980 гг.

В министерстве отмечают, что один из главных элементов экспозиции — кресло из красного дерева с вышивкой гобеленовым швом конца XIX века. Его отличает особый дизайн, из-за которого оно получило называние "вольтеровское", "дедушкино", "ушастое".

Выставка продлится в Южном флигеле музея-усадьбы "Горки" до 15 января 2023 года.