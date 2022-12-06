"Создание двух новых департаментов обеспечит эффективную работу по взаимодействию с туристической отраслью и повысит эффективность доведения федеральных мер поддержки до турбизнеса", — цитирует его пресс-служба министерства.

По словам Вахрукова, работа новых департаментов будет направлена на реализацию мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и создание условий для развития внутреннего туризма в стране.

"В задачи департамента развития туризма будет входить развитие туристического потенциала страны посредством создания условий для устойчивого роста отрасли, поддержания положительного имиджа и комплексного продвижения турпродуктов на российском и международном рынках. В задачи департамента реализации проектов в сфере туризма — выработка и реализация государственной политики и нормативно-правового регулирования, координация деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности и осуществление госнадзора за деятельностью туроператоров", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщалось, главами двух новых департаментов назначены Татьяна Шаршавицкая и Сослан Абисалов.

Президент РФ Владимир Путин своим указом от 20 октября упразднил Ростуризм. Его полномочия по регулированию туристской отрасли были переданы Минэкономразвития. Как сообщалось, в министерстве будут сформированы два департамента, занятые регулированием в сфере туризма, и назначен 11-й замминистра, курирующий туристскую отрасль. Временно этим занимается замминистра Дмитрий Вахруков, отвечающий в министерстве за региональную политику.