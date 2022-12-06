"В связи с принятием новых полномочий в сфере туризме в штатном расписании Минэкономразвития созданы департамент развития туризма и департамент реализации проектов в сфере туризма. Руководителем департамента развития туризма назначена Татьяна Шаршавицкая", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главой департамента реализации проектов в сфере туризма стал Сослан Абисалов.

С 2018 по 2022 годы Шаршавицкая работала заместителем председателя комитета по туризму Москвы. С 2012 по 2014 работала была заместителя директора "ГАО ВВЦ", с 2014 по 2016 – директором столичного парка "Красная Пресня", с 2016 по 2018 – Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха Московской области. Окончила МГУ им. Ломоносова по специальности "Юриспруденция".