Работы по реконструкции были начаты в 2019 году.

Согласно проекту, проведена реконструкция участков существующей дамбы общей протяженностью почти 1,2 км. В 2022 году проведены заключительные работы.

В 2023 году после прохождения необходимых административных процедур дамба будет официально введена в эксплуатацию.

Берегозащитная дамба инженерной защиты г. Юрьевец была введена в эксплуатацию в 1957 году. Дамба защищает историческую часть г. Юрьевец от затопления водами Горьковского водохранилища. В 1991 году обследование технического состояния верхового откоса дамбы показало, что сооружение находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

Аварийно-восстановительные работы на дамбе стали проводиться с 1986 года с привлечением бюджетных средств силами МУП ЖКХ Юрьевецкого района, однако этого оказалось недостаточным, процесс разрушения остановлен не был.

В 2000 году была начата реконструкция дамбы за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, областного и местного бюджетов на условиях софинансирования. В 2009 году из недостаточного финансирования в виду кризиса, работы были приостановлены.

Сложившаяся ситуация при воздействии вод могла привести к разрушению вновь построенного участка дамбы, затоплению Юрьевца и загрязнению Горьковского водохранилища. В зону затопления попадала жилая историческая часть города, историко-архитектурные памятники и административные здания.

В 2015 году была разработана проектная документация на реконструкцию защитной дамбы. Проектом была предусмотрена реконструкция участков существующей дамбы общей протяженностью почти 1,2 км.

С 2019 года в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", а затем в 2021-2022 годах в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" проведена полная реконструкция защитной дамбы инженерной защиты Юрьевца.