"Обустройство современных общественных пространств продолжится и в следующем, 2023 году. Планируется привести в порядок сквер возле администрации в Коломне, парк Мира и зону отдыха на берегу реки Коломенки у Кремля по улице Олений Вражек", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что концепция будущего сквера возле здания администрации в Коломне разрабатывается на основе пожеланий жителей. Здесь предполагается высадить хвойные деревья, разбить цветник и обустроить пешеходные дорожки из брусчатки. Работы планируют начать весной.

Концепция благоустройства зоны отдыха на берегу реки Коломенки по улице Олений Вражек стала победителем шестого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Площадь благоустройства составит почти 30 га. В рамках первого этапа, который планируется реализовать в 2023 году, на территории обустроят места для отдыха, спортивную зону с площадками для игры в теннис и пляжный волейбол, установят детский городок. Также на набережной появится амфитеатр и фудкорт.

Реконструкция Парка Мира рассчитана до 2024 года. Здесь планируют отреставрировать входные арки, фонтан, танцевальную площадку и сцену. Также на территории разместится спортивная зона.