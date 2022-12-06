В частности, планируется расширить с двух до четырех полос участок подъездной дороги к Черкесску от Р-217 "Кавказ" протяженностью 12 км. Кроме того, в 2023 года на автодороге А-155 отремонтируют девятикилометровый участок Черкесск — Усть-Джегута.

Также будут реконструированы два моста в курортном Домбае. Ширина каждого из мостовых сооружений через реки Домбай-Ульген и Аманауз после капремонта составит 14 метров. Для повышения устойчивости конструкций мостовых опор конусы укрепят монолитным бетоном, а на сопряжениях с дорогой установят деформационные швы. Покрытие на мостах устроят из выравнивающего слоя с гидроизоляцией и двух слоев асфальтобетона.

Всего на территории Карачаево-Черкесии в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ" находится более 325 км автодорог общего пользования федерального значения.