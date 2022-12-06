Согласно расписанию, полеты будут выполняться ежедневно на Boeing 737MAX.

Как отмечается в сообщении, Дубай входит в топ-5 самых популярных международных направлений из аэропорта "Пулково" с начала года.

Пресс-служба авиакомпании добавляет, что время полета по этому маршруту составит 6 часов 50 минут, что делает его одним из самых длительных рейсов перевозчика после Краби и Паттайи в Таиланд, которые авиакомпания также запускает с 20 января 2023 года.

Рейсы в аэропорт "Пулково" будут выполняться из терминала 2 Международного аэропорта Дубая (DXB). Из Дубая рейс будет отправляться в 17:30, из Петербурга — в 0:20.

Как сообщалось, с 15 декабря ежедневные полеты из Петербурга в Дубай начнет авиакомпания Emirates. Таким образом, всего с конца января следующего года из "Пулково" в Дубай будет выполняться 14 рейсов в неделю.

Flydubai, созданная правительством эмирата Дубай, начала деятельность в 2009 году. Перевозчик выполняет рейсы более чем по 100 направлениям.