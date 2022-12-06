Это уже девятнадцатый "великан", найденный в этом году в Приморском карьере, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

"Рождественский" — немонолитный кусок искаженной прямоугольной формы, с крупными боковыми сколами. Образец обладает богатой цветовой палитрой: матовый, переходящий от светло-желтого к насыщенному медовому оттенку.

В 2022 году горняки Калининградского янтарного комбината добыли 19 уникальных самородков весом более 1 кг. Одной из самых ярких находок сезона оказалась хрупкая стрекоза возрастом около 50 млн лет, сохранившаяся в янтаре.