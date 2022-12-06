"Имущественный комплекс бывшего оздоровительного лагеря "Мир" площадью более 4,4 тыс. кв. м, расположенный в д. Дулепово городского округа Солнечногорск, приобрел на торгах инвестор. Победителем признан единственный участник — ООО "Лучи Солнца", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что инвестор выкупил 23 нежилых здания и земельный участок более чем за 32,6 млн рублей.

"Почти 20 лет лагерь не функционирует, чтобы сохранить комплекс в качестве объекта социально-культурного назначения, инвестор реконструирует деревянные корпуса, которые пришли в полную негодность. На сегодняшний день в прогнозный план приватизации входит 17 комплексов областного имущества, состоящие из бывших пионерских лагерей, баз отдыха и рекреационных зон. Каждый из них требует инвестиционных вложений", — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, чьи слова приводит пресс-служба.