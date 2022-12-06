"С целью снижения рисков завоза и распространения гриппа и ОРВИ в Российскую Федерацию Управлением Роспотребнадзора по г. Москве усилен санитарно-карантинный контроль, выдано предписание генеральному директору международного аэропорта "Внуково" для проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение распространения гриппа и ОРВИ на территории аэропорта и установлен контроль за его выполнением", — говорится в сообщении.

24 ноября столичный департамент здравоохранения сообщил, что в городе растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей. Также отмечается рост числа госпитализаций преимущественно среди детей. По данным департамента, в предыдущие пандемийные годы в структуре заболеваемости ОРВИ полностью доминировал коронавирус, сейчас в этой структуре доминирует грипп.

В департаменте подчеркнули, что все городские медучреждения обеспечены ресурсами для оказания помощи заболевшим.