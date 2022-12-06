Как следует из сообщения ведомства, до назначения с 2021 года он занимал должность директора департамента Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

С 2009 по 2014 годы Абисалов работал заместителем полномочного представителя Республики Северная Осетия-Алания при президенте, директором ОАО "Корпорация развития Республики Северная Осетия-Алания". С 2014 по 2020 годы занимал пост директора департамента инвестиционных проектов министерства по делам Северного Кавказа. С 2020 по 2021 годы был директором департамента стратегического и инвестиционного развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития.

В 2006 году окончил "Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова" по специальности "Прикладная математика и информатика".

Президент РФ Владимир Путин своим указом от 20 октября упразднил Ростуризм. Его полномочия по регулированию туристской отрасли были переданы Минэкономразвития. Как сообщалось, в министерстве будут сформированы два департамента, занятые регулированием в сфере туризма, и назначен 11-й замминистра, курирующий туристскую отрасль. Временно курированием туризма занимается замминистра Дмитрий Вахруков, отвечающий в министерстве за региональную политику.