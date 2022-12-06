"Проект реконструкции Южного речного вокзала подразумевает сохранение исторического облика здания, а также появление в проекте смотровых площадок, кафе, выставочных пространств и так далее", — говорится в сообщении.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов добавил, что на фасаде вокзала уже установили надпись "Москва", 14-метровый шпиль, а также пять скульптур, которые символизируют Черное, Белое, Балтийское, Азовское и Каспийское моря.

Здание Южного речного вокзала построили в 1985 году. После реконструкции сохранится архитектурный облик вокзала, а его общая площадь превысит 6,8 тыс. "квадратов".

Сообщалось, что воссоздание исторического облика Южного речного вокзала подходит к завершению. Как ожидается, его откроют для посетителей летом 2023 года.