"С 6 декабря SCAT Airlines увеличит частоту полетов в Астану с двух до трех в неделю. Перелеты будут выполнять по вторникам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

На маршруте эксплуатируется воздушное судно Boeing-737.

Выполнять рейсы из Петербурга в Астану SCAT начала с 30 октября 2022 года, рейсы выполнялись два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям.

Также SCAT из аэропорта Пулково один раз в неделю выполняет прямые рейсы в Актау (Казахстан), уточняет пресс-служба ВВСС.

SCAT — крупный авиаперевозчик Казахстана. Парк насчитывает в настоящее время 29 самолетов производства США и Канады.