Изначально завершить строительство планировалось в третьем квартале 2022 года, стоимость работ оценивалась в 13,67 млрд рублей.

"Строительство нового терминала площадью 56 тыс. кв. м планируется завершить в первом квартале 2023 года. В настоящий момент ведется производство и поставка автоматической багажной системы, её готовность к эксплуатации запланирована на начало февраля 2023 года", — сказал собеседник агентства.

Так, по данным пресс-службы, готовность объекта составляет 95-96%.

До конца 2022 года планируется завершить монтаж навигационных указателей, комплекс рекламных конструкций в аэровокзальном комплексе и на привокзальной площади.

Причины сдвига сроков агентству не уточнили, при этом отметив, что "существенного удорожания проекта нет".

Ранее сообщалось, что площадь первого этапа строительства терминала составит 56 тыс. кв. метров, пропускная способность — 10,6 млн пассажиров в год. Второй этап "Новапорт" ранее обещал реализовать к 2025 году, в этом случае площадь терминала превысит 100 тыс. кв. метров. При этом общая стоимость проекта реконструкции аэровокзала составит более 60 млрд рублей, в том числе, 6,14 млрд рублей — собственные средства инвестора.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2021 году аэропорт обслужил 6,761 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем в докризисном 2019 году (6,747 млн человек). Новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами: внутренним (терминал А) и международным (терминал Б).