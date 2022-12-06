"Инвестор почти определен", — сказал премьер, добавив, что окончательный выбор будет сделан уже скоро.

"Да, конечно, (это будет — ИФ) российский инвестор, несомненно", — сказал он, не уточнив других подробностей.

По его словам, условный срок ввода обновленного аэропорта в эксплуатацию — конец 2024 года.

Аэропорт расположен вблизи села Бабушара Гулрыпшского района, в 18 км от столицы Абхазии. Он построен в середине 1950-х годов и несколько раз модернизировался. Аэропорт был закрыт по распоряжению властей Грузии после грузино-абхазской войны в октябре 1993 года. В 2006 году Международная организация гражданской авиации ICAO аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов.

В июле 2019 года правительство Абхазии приняло постановление о придании Сухумскому аэропорту статуса "аэродрома совместного базирования" и присвоении буквенного кода. В соответствии с этим документом, воздушному пространству Абхазии был присвоен четырехбуквенный код "URAS" для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации РФ (AIP).

Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта — 3,6 км, что позволяет ему принимать практически все типы гражданских самолетов. В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки. Авиаузел в настоящее время используется для базирования ВВС Абхазии, а также принимает самолеты российской военной авиации.