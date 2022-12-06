"Мэр Москвы (Сергей Собянин) принял решение, что традиционно в новогоднюю ночь московский метрополитен, московское центральное кольцо будут работать в круглосуточном режиме. Мы готовимся, будут усилены меры безопасности", — сказал Ликсутов в эфире "Первого канала", запись которого опубликована в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Он добавил, что время работы наземного транспорта будет продлено.

Кроме того, пассажиров в новогодние праздники будут перевозить электробусы, трамваи и вагоны метро с новогодней иллюминацией.