Столетие Матросова будет праздноваться в 2024 году, а в следующем году — 80-летие со дня его подвига.

В частности, в регионе продолжат ремонтно-реставрационные работы на мемориале, расположенном на месте гибели бойца в деревне Чернушки Локнянского района.

"Часть работ по приведению в порядок этого объекта культурного наследия федерального значения завершена уже в этом году. Произведены покраска и частичное восстановление бетонных элементов памятного комплекса и других фрагментов мемориала", — отмечается в сообщении.

В порядок планируется привести и несколько объектов в Великих Луках, в частности, могилу героя и прилегающую к ней парковую территорию. В этом году уже завершено благоустройство парка у краеведческого музея, который расположен в непосредственной близости от захоронения.

"Для каждого из нас имя Александра Матросова имеет особое значение. Его подвиг — символ истинного патриотизма, преданности Отечеству, отваги и самоотверженности", — приводятся в сообщении слова первого вице-губернатора Веры Емельяновой.

Матросов родился 5 февраля 1924 года. 27 февраля 1943 года в деревне Чернушки Локнянского района Псковской области он совершил подвиг, закрыв своим телом амбразуру дзота.

На месте гибели героя установили мемориальный комплекс. Первоначально мемориал состоял из дзота и обелиска, который представлял собой прямоугольный параллелепипед, вверху переходящий в усечённую пирамиду с шаром, с приложенной к нему мемориальной доской с надписью "Здесь погиб Герой Советского Союза А. Матросов".

В 1978 году силами студенческого отряда добровольцев мемориал реконструировали. Новый памятник стал включать в себя арку, в окнах-амбразурах которой установлены шесть бронзовых касок и шесть штыков; 19 кубов со звездами (19 — возраст Матросова); мемориальную стену с датой подвига; стелу и гранитную плиту, символизирующую комсомольский билет. Отмечается, что дзот рядом с монументом был восстановлен таким, каким он был во время боя за Чернушки.

В 1948 году Матросов был перезахоронен в Великих Луках. В 1971 году в городе был открыт музей боевой комсомольской славы им. Александра Матросова. В 1985 году рядом с мемориалом в Великих Луках был зажжен вечный огонь, газ к которому поступал из специальной ёмкости.