Любители зимнего плавания будут соревноваться на Рюминском пруду (ул. Спортивная 19).

В программе праздника показательные заплывы "Эстафета 4х5", водное поло, закал-бег на 500 м, испытание холодоустойчивостью, заплыв новичков.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по технике закаливания, обливанию холодной водой и технике марафонского плавания в ледяной воде, говорится в сообщении.

Фестиваль "Энергия холода" проводится в Рязани во второй раз, организаторами его выступили Минспорта региона, Рязанская региональная федерация закаливания и зимнего плавания, а также московские и рязанские клубы "моржей".