"Предпринимательница с 2019 по 2020 годы заключала договоры с клиентами о предоставлении туристических путевок за границу. Для придания видимости исполнения обязательств она высылала клиентам кассовые чеки якобы об оплате и бронировании услуг", — говорится в сообщении.

Но в дальнейшем покупатели обнаруживали, что туры на их имена не забронированы, а руководитель фирмы переставала выходить на связь.

Она обвиняется в 23-х эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Среди потерпевших — жители Минеральных Вод, Пятигорска, Сочи, Ростова-на-Дону.

Ущерб оценивается в сумму около 2 млн рублей.