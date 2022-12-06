"Если у вас есть хорошая альтернатива самолету, действительно стоит ею воспользоваться", — сказала Ринтел в интервью Financial Times, добавив, что авиационной отрасли нужно прекратить считать железнодорожную конкурентом.

"Если мы серьезно хотим добиться целей в сфере устойчивого развития, поезд нам не конкурент. Нам нужно взаимодействовать", — отметила она.

Французская Air France, которая входит в один холдинг с KLM, в 2020 году прекратила полеты по внутренним маршрутам, на которых поездка поездом или автобусом занимает не более 2,5 часов. Эта мера была одним из условий для получения помощи компанией от правительства Франции в период пандемии COVID-19.

Позднее французский парламент принял законопроект, формализовавший запрет на подобные перелеты, и эта мера на прошлой неделе была утверждена Евросоюзом.

Фактически, это затрагивает лишь три маршрута из Парижа, отмечает FT.

В июне текущего года правительство Нидерландов объявило о планах сократить число полетов из аэропорта Схипхол более чем на 10%, до 440 тыс. в год. Реализация этого плана, вероятно, приведет к существенному сокращению числа полетов на короткие расстояния, что ограничит дальнейший рост KLM.

Ринтел отмечает, что бизнесу следует "развивать отношения с нидерландскими железными дорогами, чтобы понять в короткие сроки, что можно сделать, чтобы мотивировать наших клиентов путешествовать на поезде".

По ее словам, KLM обсуждает партнерства с железнодорожными компаниями Нидерландов и Франции, а также хочет объединить возможности бронирования авиа и железнодорожных билетов в одном сервисе.

Кроме того, авиакомпания считает возможным интеграцию багажных услуг, которая позволила бы людям сдавать багаж в аэропорту и забирать его в конце железнодорожного маршрута.

Ринтел шесть лет проработала в компании Nederlandse Spoorwegen, являющейся государственным оператором железных дорог, причем возглавляла ее два года до ухода в KLM в июле текущего года.