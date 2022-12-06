"Если говорить об идеологии, идеология заложена нацпроектом ("Туризм и индустрия гостеприимства" – ИФ). Если говорить об изменениях, то стоит задача максимально задействовать потенциал крупного, многофункционального министерства экономики", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", комментируя итоги заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в понедельник в Нейпьидо (Мьянма).

Решетников добавил, что ведомство также занимается вопросами мастер-планирования территорий, оказания госуслуг в сфере туризма, аккредитации гидов-проводников и другими, связанными с регулированием туристического рынка.

"И то же самое касается других направлений. Мы обсуждаем темы малого и среднего бизнеса, донастройки мер поддержки с учетом потребностей туризма. Интеграцию региональных инструментов, будь то инфраструктурные бюджетные кредиты, реструктуризация долгов региона перед федерацией в обмен на инвестиции, чтобы выцелить все эти вопросы на туризм и дополнительную синергию придать. Все это собрать в рамках большого министерства, выделить дополнительные внутренние ресурсы, придать новое качество всем этим процессам", — подчеркнул министр.

По его словам, еще одна сфера работы, которая обсуждалась на заседании в Мьянме – более плотная интеграции туристической повестки во внешнеэкономическую.

"Это ведь не только привоз сюда туристов, это все системы оплаты, рубли, которые здесь останутся, на какие товары из России они будут потрачены. А есть ли возможность инвестиций: надо, может быть, и строить отели. Наши инвесторы, сети готовы. Чтобы мы не только внутри страны развивались, это абсолютный приоритет, но и дополняли такими рынками. Зимой в России пляжного отдыха нет, все мы об этом догадываемся. Хорошо, если в пакете тех же российских операторов будут отели с российским участием, и наши компании будут летать", — пояснил министр.

20 октября Ростуризм был упразднен указом президента РФ, а его полномочия по регулированию туристической отрасли переданы Минэкономразвития.