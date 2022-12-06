"Традиционно в этот день, ставший общегородским праздником, Эрмитаж дарит особый подарок своим гостям. 7 декабря входные билеты в Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода будут бесплатными для всех индивидуальных посетителей", — говорится в сообщении.

Петербуржцы и гости города смогут посетить как постоянные экспозиции, так и недавно открывшиеся выставки. Среди них "Крокус" в Главном штабе — экспозиция, посвященная 125-летию художника Николая Суетина; выставки "Книги, напечатанные в годы царствования Пера Великого" и "Египтомания" в Зимнем дворце.

Желающие посетить музей 7 декабря бесплатно могут заранее оформить билет. В кассах также будут доступны бесплатные билеты.