"Прямые рейсы в Тунис авиакомпания NouvelAir возобновила еще в августе, но туроператоры сообщают, что почувствовали реальный всплеск спроса только сейчас. Популярны в том числе новогодние туры, цены на которые благодаря разумной стоимости авиабилетов и размещения получаются достаточно доступными. Так, пакеты с размещением на курортах Махдия, Монастир, Сусс, Хаммамет с вылетом 28 декабря и 4 января на 6/9 ночей обойдутся от $960 на двоих. Причем в стоимость перелета входит багаж и питание на борту", — рассказала она.

Тюрина напомнила, что авиакомпания Nouvelair с середины августа 2022 года возобновила полетную программу из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир и летала два раза в неделю вплоть до конца ноября. С 7 декабря авиакомпания вновь начнет полеты на материковую часть Туниса в Монастир, а также на популярное до пандемии направление пляжного отдыха остров Джерба.

"По данным туроператоров, тунисские отельеры не повышали стоимость размещения, так как российский рынок для них очень важен. Россияне едут с апреля по ноябрь, отдыхают дольше, чем европейцы, активно покупают дорогие программы талассотерапии и экскурсии", — сказала она.

По словам эксперта, туристов привлекают в Тунис зимой теплая погода, хорошие пляжи, программы талассотерапии (лечение морскими водорослями). Кроме того, в отличие от многих направлений время полета в Тунис не менялось и составляет сейчас 3,5 часа из Петербурга и 4 – из Москвы.

Власти Туниса объявили об отмене всех связанных с пандемией коронавируса ограничений на въезд иностранных туристов с начала декабря.