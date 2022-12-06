"Здесь надо, конечно, провести большую работу. Надо выстроить нормальную логистику, нам нужны прямые рейсы, причем из сибирской части России, с Дальнего Востока, из европейской части страны. Почему говорю отдельно, потому что для этого потребуются разные типы воздушных судов. Здесь будут работать авиакомпании как России, так и Мьянмы. Ну и, конечно, их нужно будет состыковать с перелетами внутри страны", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя итоги заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в понедельник в Нейпьидо (Мьянма).

По словам министра, развитие отношений между странами в сфере туризма расширит возможности отдыха россиян по разумным ценам в зимний сезон.

Кроме того, Решетников сообщил, что в Мьянме развиваются три большие свободные экономические зоны, одна из которых благоприятна для развития туризма.

"Но там глубины, поэтому запланирован большой морской порт. А для нас важно, чтобы был хороший порт и нормальная прямая доставка из наших дальневосточных портов – из Новороссийска на Черном море, из северо-западных портов, в первую очередь, из Санкт-Петербурга", — добавил глава Минэкономразвития.

Как следует из материалов Минэкономразвития к заседанию, авиакомпания Myanmar Airways International планирует запустить грузовые и чартерные перевозки между Янгоном и Москвой, а "Уральские авиалинии" – между рядом городов России и городом Мандалай.