Уточняется, что после реконструкции длина ВПП составит 2,701 тыс. метров в фактических условиях, а ширина — 42 метра за счет уширения на торцах. Это позволит принимать в столице Марий Эл воздушные суда большей вместимости — типа Boeing-737, рассчитанного на 200 пассажиров, говорится в сообщении.

Реконструкция включает устройство новой системы светосигнального оборудования и метеорологического обеспечения полетов.

Кроме того, проектом предусмотрены реконструкция рулежной дорожки, строительство нового здания командно-диспетчерского пункта, перрона, места стоянки самолетов и площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, объектов водосточно-дренажной сети и очистных сооружений поверхностного стока. Также запланированы перенос или строительство новых технических позиций с радиомаяками, светосигнальным и метеооборудованием, периметрового ограждения, патрульной автомобильной дороги и других объектов.

Заказчиком выступает ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры", генпроектировщиком — ООО "Спектрум-Холдинг".

Как сообщалось со ссылкой на главу республики Марий Эл Юрия Зайцева, реконструкция ВПП оценивается в 4 млрд рублей. По его оценке, новая ВПП необходима как для реализации программ привлечения в республику инвесторов, так и для развития туризма.

Марий Эл также ведет реконструкцию аэровокзала Йошкар-Олы, работы должны быть завершены до 15 ноября 2024 года. Новый аэровокзал будет иметь пропускную способность 400 пассажиров в час (пропускная способность имеющегося аэровокзала — 100 пассажиров в час), его площадь составит 5,167 тыс. кв. м.

Действующее здание аэровокзала построено в 1970 году и уже не соответствует современным требованиям к подобным объектам. ВПП аэропорта Йошкар-Олы также требует реконструкции.