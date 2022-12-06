"Днем 3 декабря при спуске группы туристов из четырех человек в сопровождении трех гидов на сноубордах по необорудованной трассе в районе горы "Валунная" Слюдянского района произошел сход снежной лавины, в результате чего погиб мужчина 1982 года рождения", — говорится в сообщении.

Прокуратура региона сообщила, что погиб один из туристов.

Проверка проводится по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Надзорный орган поставил на контроль ход ее проведения и результаты.