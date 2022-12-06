"С 7 по 20 декабря музей Павла и Сергея Третьяковых будет закрыт на реэкспозицию. В залах второго этажа появятся новые картины из собрания Сергея Михайловича Третьякова", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале галереи.

В галерее напомнили, что коллекция Сергея Третьякова, которая хранится в ГМИИ имени А.С. Пушкина, состояла не только из произведений французских художников барбизонской школы. В неё входила и западноевропейская салонная живопись второй половины XIX века, которую младший Третьяков собирал с не меньшим увлечением.

"С 21 декабря посетители музея Павла и Сергея Третьяковых смогут увидеть произведения таких мастеров как Людвиг Кнаус, Мариано Фортуни, Леон Бонна, Тома Кутюр, Михай Мункачи", — отметили в сообщении.

Музей братьев Павла и Сергея Третьяковых, занимавшихся коллекционированием, благотворительной и общественной деятельностью, и вошедших в историю русской культуры как основатели музея русского искусства, открылся в Москве в конце января.