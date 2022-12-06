"Теперь памятники истории и культуры в горном районе республики будут находиться под круглосуточным наблюдением специалистов. Это усилит их охрану, повысит оперативность мер реагирования работников Джейрахско-Ассинского музея заповедника в случае чрезвычайного происшествия, а также будет возможность контролировать ход работ", — сказал собеседник агентства.

По его данным, при оборудовании комплекса техническими средствами для соблюдения эстетических требований установлены металлические мачты для приспособления камер видеонаблюдения и конструкции для солнечных батарей.

Система видеоконтроля не препятствуют доступу посетителей к памятникам, но при этом позволяет обеспечить надежную защиту и помогает исключить вандализм или умышленное причинение вреда объектам культурного наследия.

В связи с активно нарастающей посещаемостью комплекса эта мера актуальна как никогда.

Объект находится в границах территории Джейрахско-Ассинского музея заповедника и подлежит госохране.

По данным пресс-службы, в конце августа этого года в горном Джейрахском районе из-за подмыва водой обрушился склеп в Цори, содержавший огромный пласт этнографического материала. Из склеповой усыпальницы были извлечены человеческие останки.

На месте найдены предметы материальной культуры, представляющие большой научный интерес. В частности, в средневековом склепе обнаружены холодное оружие, женские головные уборы, в том числе курхарсы — традиционный женский головной убор ингушей, женская и детская обувь, предметы женского туалета, украшения, берестяное письмо, а также предметы неизвестного назначения. Все захоронения были женскими.

Местные историки указали на сходство женских головных уборов, найденных недавно в Ингушетии, и изображенных на древнеримской мозаике в сирийском городе Эр-Растан в провинции Хомс.

В сирийском Хомсе найдено практически целое панно возрастом 1,6 тыс. лет, описывающее эпизод Троянской войны. Показательно, что вместе с солдатами изображены амазонки в головных уборах. Сходство головных уборов — курхарсов, найденных в Ингушетии, и в Сирии — очевидно.

В конце ноября группа сотрудников Института этнологии и антропологии имени Николая Миклухо-Маклая РАН побывала в Ингушетии. Антропологи на протяжении семи дней проводили исследование останков древних ингушей, найденных в обрушившемся склепе.